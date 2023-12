“This Barbie is the President”, pse u bë viral fjalimi i Vjosa Osmanit?

Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani i është përgjigjur kritikave për veshjen dhe memeve në rrjetet sociale, gjatë fjalimit të mbrëmjes së djeshme me gazetarët.

“This barbie is the President (Kjo barbi është presidente)”-ishte fjalimi i presidentes Osmani, pasi u shpreh se është pyetur shpes se pse vishet me ngjyrë rozë.

“This Barbie is the President” Kosovo’s President Vjosa Osmani concluded her year-end press conference by quoting the Barbie movie. pic.twitter.com/kAjFbF6GkF — kos_data (@kos_data) December 27, 2023

Duke iu referuar edhe filmit të famshëm “Barbie”, fjalimi i saj u bë viral në rrjet.