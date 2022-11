Thatësira “mbyt” nëntorin, por çfarë pritet gjysmën e dytë të muajit? Meteorologia: Data kur rikthehen reshjet

Edhe dita e sotme mbetet me të njëjtën tablo sinoptike ku kthjellimet do të jenë më të shumta dhe vraniësirat janë të lehta dhe kalimtare. Bregdeti në vendin tonë do të mbizotërhot nga dielli gjatë gjithë ditës së sotme.

Në zonat e ultësiës kemi vranira kalimtare gjatë paradites, por edhe pasite. Zonat malore janë ato të cilat gjatë gjithë ditës do të vizitohen nga vranësira të lehta dhe kalimtare.

Termometri nuk ka ndryhsime të ndjeshme të vlerave termike. 5-6 gradë është vlera miminale në territorin Shqiptar sot, ndërkohë që temperaturat maksimale në rang territori shënojnë 22 gradë celcius. Kjo javë mbyllet me këto kushte atmosferike, kthjellime mbizotëruese dhe vranësira të herë pas hershme, ndërkohë që reshjet e shiut nuk duken gjëkundi.

Ndërkohë që ky nëntor vazhdon të jetë i thatë dhe me diell, por ky nuk është një lajm shumë pozitiv për në këto kohë të vitit ku ndodhemi.

Vetëm një ditë ose një ditë e gjysmë me reshje ka patur deri tani për këtë muaj Nëntor.

Sinjale për reshje shiu në territorin shqiptarë ka vetëm pas datës 16 nëntor, bën me dije meteorologia Tanja Porja.

Të njëjtat kushte atmosferike priten edhe në rajon. Kosova, Mali i Zi dhe Maqedonia e Veriut presin reshje vetëm pas datës 16 Nëntor./albeu.com/