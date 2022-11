Thasët më drogë në Fier, Salianji: Sistemi i ndërtuar nga Rama duhet shembur

Deputeti i Partisë Demokratike Ervin Salianji me anë të një postimi në Facebook ka reaguar në lidhje me mega-operacionin ku u sekuestrua kokainë me vlerë 40 milionë euro e fshehur mes plehut kimik në Fier teksa tha se pre vitesh Departamenti Amerikan i Shtetit tregon që Shqipëria është kthyer në qendër operacionale për trafikun e kokainës përveçse vendburim i kanabisit.

Salianji shkroi më tej se miliarda euro të gjeneraura nga aktiviteti kriminal përfshihen në politikë për të prodhuar atë që ai e quajti ‘plehu politik që dhunon, zhvat e varfëron’ qytetarët.

Sipas tij sistemi i ndërtuar nga kryeministri Rama, ku “deputetë, kryebashkiakë dhe lidhje të afërta të qeveritarëve janë kapur si trafikantë droge, të qenieve njerëzore, hajdutë e përdhunues”, tanimë duhet të shembet.

Postimi i plotë:

Thasët me “pleh” që prodhojnë dhe imponojnë plehun politik prej vitesh.

Një operacion i vetëm i koordinuar nga partnerët kap një sasi droge me vlerë 40 milion Euro, kjo vetëm në një fshat!

Prej vitesh Departamenti Amerikan i Shtetit në raport tregon që Shqiperia është kthyer në qëndër operacionale për trafikun e kokainës përveçse vendburim i kanabisit!

Miliarda euro të gjeneruara nga aktiviteti kriminal përfshihen në politikë për të prodhuar plehun politik që dhunon, zhvat dhe varfëron qytetarët. Deputetë, kryebashkiakë dhe lidhje të afërta të qeveritarëve janë kapur tanimë si trafikantë droge, trafikantë të qënieve njerezore, hajdutë, përdhunues.

Është sistemi i ndertuar nga Rama, duhet shëmbur!