Testi IQ që tregon se sa shpejt merrni një vendim kur keni një problem

Shumë punonjës në pozicione të larta, përveçse menaxhojnë presionin, kërkojnë edhe vendimmarrje të shpejtë kur shfaqen probleme dhe kriza.

Megjithatë, për të marrë vendimet e duhura, fillimisht duhet të identifikoni se çfarë nuk po shkon mirë dhe se kjo duhet të ndodhë brenda një periudhe të shkurtër kohore.

Por sa i trajnuar është truri juaj për të zbuluar problemin në kohë? Kjo është pikërisht ajo që përpiqet të kontrollojë testi i mëposhtëm i IQ-së.

Ka shumë zero në imazhin më poshtë. Nëse arrini të gjeni “C”-në e fshehur në më pak se 9 sekonda, kjo do të thotë se truri juaj i përpunon të dhënat shumë shpejt dhe mund të zbulojë me kohë se çfarë nuk shkon.

Përgjigja për testin e IQ