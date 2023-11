Testet shëndetësore që duhet të bëni pasi të keni mbushur 30 vjeç

Do të ishte shumë mirë nëse do të jetonim të shëndetshëm deri në ditën e fundit. Disa njerëz madje mund të kenë sukses. Ata madje mund të arrijnë një moshë të vjetër, pa probleme të veçanta shëndetësore. Është ADN e mirë, është ushqimi, vendi, marrëdhëniet dhe mijëra faktorë të tjerë që mund të ndikojnë në jetëgjatësinë e mirë.

Mund të mos e dimë se si do të zhvillohet shëndeti ynë, por ajo që dimë me siguri është se sa më herët ta kapim një problem shëndetësor, aq më i mirë do të jetë trajtimi i tij. Pra, mos prisni derisa të shihni një simptomë, por të paktën bëni rregullisht testet bazë që do të gjeni më poshtë, veçanërisht nëse jeni mbi 30 vjeç:

Kontroll kardiak

Testet biokimike

Mamografia

Depistimi për kancerin e zorrës së trashë

Kontrolli i presionit të gjakut

Testi i densitetit të kockave

Ekzaminimi i legenit dhe Paptesti

Ekzaminimi për aneurizëm të aortës abdominale

Ekzaminimi i syve

Testet e shpeshta të urinës.