Test personaliteti/ Jeni arrogant apo modest?

Nëse perceptimi juaj fillestar është tërhequr drejt tymit në iluzionin optik, kjo sugjeron që t’i kushtoni rëndësi të madhe opinioneve të të tjerëve. Përshtypjet dhe mënyra se si ju perceptohen kanë rëndësi të madhe për ju. Ju jeni një person i përulur. Ju bëni përpjekje të vetëdijshme për ta paraqitur veten në dritën më të mirë të mundshme dhe të merrni kënaqësi nga marrja e komplimenteve dhe njohjeve. Kritikat ose reagimet negative mund t’ju ndikojnë thellësisht, pasi ju tentoni ta përvetësoni atë. Për më tepër, shikimi i tymit fillimisht tregon frikën e humbjes së njerëzve që kanë një vend të rëndësishëm në jetën tuaj, veçanërisht partnerët tuaj romantikë. Mendimi i ndarjes ose distancës prej tyre mund të ngjallë ndjenja shqetësimi dhe shqetësimi.

2.Fetusi

Nëse perceptimi juaj fillestar është tërhequr drejt fetusit në iluzionin optik, kjo tregon se ju jeni dikush që u jep një vlerë të lartë parimeve morale personale kur përballeni me sfida. Pavarësisht nga tundimet që mund të lindin, ju keni një përkushtim të palëkundur ndaj grupit tuaj të vlerave. Ka disa linja që nuk do t’i kaloni kurrë, pasi ruajtja e integritetit tuaj moral është me rëndësi të madhe për ju. Në thelb të qenies suaj qëndron një angazhim i rrënjosur thellë për mirëqenien e trupit dhe mendjes suaj. Mbi të gjitha, ju i kushtoni një vlerë të jashtëzakonshme mbajtjes së një gjendjeje të shëndetit dhe ekuilibrit optimal. Për ju, kërkimi i pasurisë ose i pasurisë materiale zë një vend të pasmë në kërkimin për një ekzistencë të plotë dhe harmonike. Aspirata juaj më e madhe është të krijoni një jetë që nxjerr paqen, duke ju tërhequr në përqafimin e saj të butë. Të rrethuar nga ngrohtësia dhe dashuria e të dashurve tuaj të dashur, ju kërkoni të ndërtoni një mjedis që nxit gëzim dhe lumturi. Është brenda këtyre momenteve të lumturisë që ju të gjeni përmbushjen e vërtetë, duke shijuar çdo shembull të çmuar ndërsa ajo gërshetohet në sixhadenë e ekzistencës suaj.