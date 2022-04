Tersi po “ju ndjek”, 3 shenjat e horoskopit që do përballen me sfida në muajin prill

Shenjat e mëposhtme të horoskopi mund të përballen me sfida këtë muaj, ato kanë shumë për të fituar nga përvoja. Ja pse:

Luani: Po përqafoni dhimbjen që duhet për të fituar atë që dëshironi.

Nëse duket sikur muret po ju mbyllen këtë muaj, mos u bëni shumë të ashpër me veten. Jeni në prag të ndryshimit dhe po ndjeni presionin për të bërë lëvizjen e duhur. Megjithatë, shumë gjëra të bukura mund të ndodhin nën presion, dhe nëse një shkëmb është i gatshëm të durojë nxehtësinë e fortë, ai përfundimisht do të bëhet një diamant. Dijeni se çdo gjë që ju pret në anën tjetër do të jetë simbolike e të gjitha sakrificave që keni bërë. Suksesi kërkon kohë dhe sa më shumë të jeni të gatshëm të kaloni, aq më shumë jeni duke e hapur veten për të arritur.

Peshorja: Ju jeni duke shëruar plagët që ende ndjekin marrëdhëniet tuaja

Këtë muaj, marrëdhëniet tuaja po zgjerohen përtej asaj që ishin më parë. Ju po forconi partneritetet në të cilat jeni përfshirë dhe po mësoni se si të bashkëpunoni me të tjerët në një nivel më të thellë. Megjithatë, mbani parasysh se sa shumë energji jeni në gjendje të jepni, sepse ndërsa prilli fiton vrull, mund të ndiheni sikur keni shumë në pjatën tuaj. Kërkoni të drejtën tuaj për të refuzuar diçka nëse bie ndesh me diçka që është e panegociueshme. Mbani mend – ju jeni ai që duhet të vendosni se ku janë prioritetet tuaja.

Ujori: Po përqafoni një ndryshim të thellë që fillon në shtëpi

Ndërsa ky muaj fiton vrull, mund të ndiheni sikur të gjitha instinktet tuaja më të këqija po aktivizohen. Ndërsa një eklips diellor në Demi merr dantella në shtëpinë tuaj të katërt të shtëpisë dhe rrënjëve, ju po gjeni guximin të shikoni në hijet që zakonisht do t’ju bënit të shmangni sytë. Në vend që të shmangni pjesët tuaja më pak se ideale, po zbuloni mënyrën se si papërsosmëritë tuaja ju kanë bërë edhe më të fuqishëm. Megjithatë, fuqia mund të krijojë kaos pa drejtim, kështu që shfrytëzojeni këtë rritje të elasticitetit dhe përdorni atë drejt diçkaje kuptimplote.