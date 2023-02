Tërmeti në Turqi, ish-futbollisti i Chelsea gjendet i vdekur pas një jave nën rrënoja

Frika dhe shqetësimi u konfirmuan, shpresa e fundit për Christian Atsu u shua fatkeqësisht. Mesfushori sulmues ganez vdiq në moshën 31-vjeçare, siç njoftoi agjenti i tij, i bllokuar prej më shumë se një jave në rrënojat e lëna nga tërmeti në Turqi.

Trupi i pajetë i Atsu u gjet nën rrënojat e shtëpisë së tij, dhe menaxheri i tij Murat Uzunmehmet ka konfirmuar lajmin e hidhur përmes një postimi në Twitter.

Në të njëjtën kohë, është ende në kërkim drejtori teknik i Hatayspor, Taner

Savout, i cili po ashtu rezulton i zhdukur që nga dita e rënies së tërmetit.

