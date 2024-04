Tërmeti i fuqishëm godet Japoninë (VIDEO)

Ditën e sotme, një tërmet me magnitudë 6.0 goditi rajonin Fukushima të Japonisë verilindore, tha Agjencia Meteorologjike Japoneze, por nuk u dha asnjë paralajmërim për cunami.

Nuk ka pasur raporte të menjëhershme për dëme apo lëndime pas tërmetit, epiqendra e të cilit kishte një thellësi prej 40 kilometrash (25 milje) dhe i cili u ndje edhe në Tokio.

TEPCO, operatori i termocentralit bërthamor të Fukushimës, tha se “asnjë anomali” nuk ishte zbuluar në termocentralin e goditur ose në vende të tjera në rajon.

Japonia, një nga vendet tektonikisht më aktive në botë, ka standarde strikte ndërtimi të dizajnuara për të siguruar që strukturat të përballojnë edhe tërmetet më të fuqishme.

Arkipelagu, shtëpia e rreth 125 milionë njerëzve, përjeton rreth 1500 goditje çdo vit, shumica dërrmuese e të cilave janë të lehta.

Studimi Gjeologjik i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, vlerësoi magnitudën e tërmetit të së enjtes në 6.1 ballë, me një thellësi prej 40.1 kilometrash.

Kjo vjen një ditë pasi të paktën nëntë persona u vranë dhe më shumë se 1000 u plagosën, nga një tërmet i fuqishëm në Tajvan.

Tërmeti i së mërkurës me magnitudë 7.4, dëmtoi dhjetëra ndërtesa në Tajvan dhe shkaktoi paralajmërime për cunami deri në Japoni dhe Filipine.

