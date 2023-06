Tërmeti i fortë godet shtetin ballkanik, magnituda dhe epiqendra

Një tërmet i fortë me magnitudë 4.7 ka goditur Rumaninë, ndërsa lëkundjet janë ndjerë edhe në Serbi.

#Earthquake (#cutremur) possibly felt 31 sec ago in #Romania. Felt it? Tell us via:

📱https://t.co/LBaVNedgF9

🌐https://t.co/AXvOM7I4Th

🖥https://t.co/wPtMW5ND1t

⚠ Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet. More info soon! pic.twitter.com/kjIaE0PEb1

— EMSC (@LastQuake) June 6, 2023