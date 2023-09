Tërmeti apokaliptik në Marok, shkon në 632 numri i viktimave

Televizioni i Marokut thotë se numri i të vdekurve nga tërmeti ka arritur në 632 dhe se 329 persona janë lënduar, sipas agjencisë së lajmeve Reuters.

Tërmet i fuqishëm goditi malet e Atlasit të Lartë të Marokut të premten vonë, duke sjellë këto pasoja fatale.

Thellësia e tërmetit ishte rreth 71 km (44 milje) në jug-perëndim të Marrakeshit.

The World can be shaken but not the House Of ALLAH. A mosque in Morocco did not collapse despite the nearby building collapsing after an Earthquake in Morocco. Pray for Morocco pic.twitter.com/bjWqsdlRZw

— Cypy The Great (@Cypy254) September 9, 2023