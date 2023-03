“Tërmet” në Gjermani, Bayern shkarkon Nagelsmann, zbulohet emri i pasuesit

Pankina e Bayern Munichut mund të pësojë ndryshime së shpejti. Julian Nagelsmann, trajner i deritanishëm i skuadrës bavareze, është një hap larg shkarkimit dhe madje po flitet edhe për pasardgësin e tij.

Gazetari i specializuar në çështjen e transferimeve Fabrizio Romano dhe gazeta Bild e zbuloi këtë të enjte mbrëma, duke saktësuar se pas bisedave me drejtuesit e Bayernit, ishte marrë vendimi për të vazhduar pa Nagelsmann. Thomas Tuchel do të jetë pasuesi.

Kujtojmë se Bayern Munich, edhe pse në çerekfinale të Ligës së Kampionëve, ku do të përballet me Manchester Cityn, nuk po kalon një moment të mirë në Bundesligë, pasi ka humbur epërsinë në fundjavë ndaj Borussia Dortmundit pas humbjes nga Bayer Leverkusen. Gjithçka tregon se kjo do të kishte qenë ajo që do ta çonte në shkarkimin e tij, sepse performanca e tij në Champions League është e shkëlqyer. Deri më tani në kompeticionin më të mirë kontinental të këtij sezoni, Bayern ka grumbulluar një fitore të plotë pavarësisht se ka kryqëzuar rrugët me skuadra nga Barcelona, ​​Inter dhe Paris Saint-Germain.

Nagelsmann, 35 vjeç, mbërriti në Bayern në verën e vitit 2021 dhe kishte një kontratë deri në qershor 2026. Tuchel, nga ana e tij, ka qenë pa ekip që kur Chelsea vendosi të heqë dorë nga shërbimet e tij në shtator 2022. /albeu.com