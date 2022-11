Tërheqja e trupave ruse, Biden “godet” sërish, ngatërron Kherson e Ukrainës me Falluxhah në Irak (VIDEO)

Presidenti amerikan Joe Biden, ka bërë një tjetër një gabim brutal duke ngatërruar qytetin irakian të Falluxhah me Kherson në Ukrainën juglindore.

Sipas NDTV, gjatë një konference për shtyp të mërkurën, Biden tha se ushtarët rusë po tërhiqen nga “Fallujah” ndërsa synojnë t’i referohej Khersonit.

Ngatërrimi ndodhi kur Biden po fliste nëse një kompromis midis Rusisë dhe Ukrainës do të ndodhte para dimrit dhe ai nuk nguroi të komentonte lëvizjen e fundit të Rusisë.

“Unë mendoj se konteksti është se nëse ata po tërhiqen apo jo nga Falluxha, dhe…dua të them nga qyteti i Kherson,” tha Biden ndërsa iu përgjigj pyetjes së një gazetari, duke korrigjuar gabimin e tij./albeu.com

Biden: “Whether or not [the Russians are] pulling back from Fallujah and the, I mean…”

Reporter: “Kherson.”

Biden: “Kherson, the city of Kherson.” pic.twitter.com/v6ee2VJ62g

