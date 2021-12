Tentoi të kalonte pikën kufitare të Morinës, arrestohet 44-vjeçari i rrezikshëm nga Kosova

Policia ka vënë në pranga jë 44-vjeçar, shqiptar nga Kosova në pikën kufitare në Morinë, për shkak se ishte shpallur në kërkim ndërkombëtar.

Bëhet fjalë për shtetasin me iniciale B.R i cili është prangosur me qëllim ekstradimi drejt Francës pasi akuzohet për veprën penale “Vjedhje me dhunë” dhe “Grup i strukturuar kriminal”.

Njoftimi i Policisë:

Morinë, Kukës

Vihet në pranga një tjetër shtetas, me qëllim ekstradimi drejt Francës, i shpallur në kërkim ndërkombëtar për veprat penale “Vjedhje me dhunë” dhe “Grup i strukturuar kriminal”.

Në hyrje të Pikës së Kalimit Kufitar Morinë, shërbimet e Policisë Kufitare, si rezultat i masave të shtuara dhe shkëmbimit të informacionit me Interpol Tiranën, kanë ndaluar shtetasin e shpallur në kërkim ndërkombëtar:

R, 44 vjeç, banues në Doberçan, Kosovë.

Gjatë përpunimit dhe verifikimit të të dhënave në sistem, ky shtetas ka rezultuar person në kërkim ndërkombëtar nga Interpol Paris, Francë, pasi Tribunali Gjyqësor i Mulhouse Francë, ka caktuar ndaj tij masën e sigurisë “Arrest në burg”, për veprat penale “Vjedhja me dhunë” dhe “Grup i strukturuar kriminal”.

Në përfundim të veprimeve hetimore, specialistët e Sektorit për Hetimin e Krimit në DVP Kukës bënë arrestimin provizor të këtij shtetasi, me qëllim ekstradimin e tij drejt Francës, mbështetur në “Konventën Evropiane të Ekstradimit” të vitit 1957. /albeu.com/