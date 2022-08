Tentoi të fusë “bar” në burgun e Rrogozhinës, si e kishte “maskuar” në keçap “mallin” (FOTO LAJM)

Një person ka rënë në pranga ditën e sotme, pasi tentoi të fusë Kanabis në burgun e Rrogozhinës.

Sipas burimeve, u arrestua sot në kushtet e flagrancës shtetasi I.Z i datëlindjes 07.02.1957, banor i Tiranës, i dyshuar për kryerjen e veprës penale të “Futja ose mbajtja e sendeve të ndaluara në I.E.V.P”, “Prodhimi dhe shitja e narkotikëve”.

Ai së bashku me dy familjarë të tjerë M.Z dhe A.K është paraqitur në IEVP Rrogozhinë për të takuar shtetasin M.Z që vuan dënimin në këtë institucion.

Gjatë kontrollit të ushtruar në një enë plastike me keçap dhe një enë plastike me majonezë u konstatuan 4 mbështjellëse me letër alumini në formë cilindrike brenda të cilave gjendej bimë me ngjyrë jeshile dyshuar si lëndë narkotike “canabis sativa”.

Menjëherë kanë filluar veprimet e para proceduriale dhe bazuar në prova është kryer arrestimi i I.Z.