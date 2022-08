Tensionet në veri të Kosovës, Stoltenberg: Ruani qetësinë, shmangni veprimet e njëanshme

Jens Stoltenberg, sekratar i NATO’s, ka biseduar të martën me kryeministrin e Kosovës, Albin Kurtin në lidhje me situatën në Veriun e Kosovës.

Në një postim në Twitter Sekretari i NATO’s ka kërkuar që të gjitha palët ta ruajnë qetësinë dhe të shmangin veprimet e njëanshme dhe të mbështesin dialogun e ndërmjetësuar nga BE.

“Bisedova me Albin Kurtin për tensionet e fundit në Kosovë dhe rëndësinë e vazhdueshme të misionit të KFOR-it. Të gjitha palët duhet të ruajnë qetësinë, të shmangin veprimet e njëanshme dhe të mbështesin dialogun e ndërmjetësuar nga BE. Mbetem në kontakt të ngushtë me Prishtinën dhe Beogradin”, ka shkruar Stoltenberg në Twitter”, shkruan ai./albeu.com