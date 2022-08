Tensionet në veri të Kosovës, Alibeaj: Rusia të ndalë deklaratat provokuese

Deputeti demokrat Enkelejd Alibeaj ka reaguar në lidhje me situatën që është krijuar në veri të Kosovës. Me anë të një postimi në Facebook, Alibeaj shkruan se ata janë në mbështetje të plotë të institucioneve të Kosovës. Po ashtu ai shkruan se reagimet nga Rusia janë provokative dhe se duhet të ndalen.

Njoftimi i Plotë:

Partia Demokratike po ndjek me vëmendje dhe shqetësim situatën në veriun e Mitrovicës. Partia Demokratike mbështet hapat e ndërmarra nga institucionet e Kosovës për zbatimin e regjimit të reciprocitetit me Serbinë. Në të njëjtën kohë përshëndesim bashkërendimin e plotë të institucioneve të Kosovës me partnerët strategjikë dhe KFOR-in. Partia Demokratike e konsideron si provokative dhe luftënxitëse deklaratat e zyrtarëve të lartë të Federatës Ruse. Federata Ruse duhet të ndalë deklaratat dhe qëndrimet konfliktnxitëse në një rajon që e ka të përcaktuar qartë orientimin euroatlantik. Federata Ruse nuk ka asnjë lidhje me Kosovën, një vend i cili është përcaktuar qartë strategjikisht në aleancë me demokracitë euroatlantike. Partia Demokratike u kërkon qytetarëve të Kosovës që me besim të mbeshtesin vullnetin e institucioneve të Republikës së Kosovës në konsolidimin e shtetësisë dhe të pavarësisë. Ne mbeshtesim dialogun Kosovë-Serbi si rruga më e mirë e zgjidhjes paqësore e mosmarrveshjeve reciproke. Partia Demokratike fton Serbinë dhe lidershipin e saj të kuptojnë se procesi i njohjes reciproke Serbi – Kosovë është kontributi i tyre real për një Ballkan në paqe dhe të integruar në familjen europiane.

Veriu i Kosovës është përfshirë nga tensionet pasi qeveria e Kosovës paralajmëroi se duke nisur nga 1 gushti qytetarët serb që kanë makina me targa me akronime të qyteteve të Kosovës, që lëshohen nga Serbia, do të mund të riregjistrojnë makinat e tyre me targat RKS (Republika e Kosovës).