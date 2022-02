Tensionet në Ukrainë, Rusia dënon shtimin e madh të trupave amerikane në Evropë

Rusia ka dënuar një vendim të SHBA-së për të dërguar trupa shtesë në Evropë për të mbështetur aleatët e saj të NATO-s mes frikës së vazhdueshme për një pushtim rus të Ukrainës.

Moska tha se ishte një hap “shkatërrues” që rriti tensionin dhe zvogëloi hapësirën për një zgjidhje politike.

Nga ana tjetër, Pentagoni tha se 2,000 trupa amerikane do të dërgoheshin nga Karolina e Veriut në Poloni dhe Gjermani, dhe 1,000 të tjerë që ndodhen në Gjermani do të shkonin në Rumani.

Rusia ka rreth 100,000 trupa pranë Ukrainës dhe përsëri mohon planifikimin për të pushtuar.

Tensionet vijnë 8 vjet pasi Rusia aneksoi gadishullin jugor të Krimesë të Ukrainës dhe mbështeti një rebelim të përgjakshëm në rajonin lindor të Donbasit.

Moska akuzon qeverinë ukrainase për dështimin në zbatimin e marrëveshjes së Minskut – një marrëveshje ndërkombëtare për të rivendosur paqen në lindje, ku rebelët e mbështetur nga Rusia kontrollojnë një pjesë të territorit dhe të paktën 14,000 njerëz janë vrarë që nga viti 2014.

Duke iu përgjigjur vendimit të presidentit amerikan Joe Biden për të vendosur trupa shtesë në Evropë këtë javë, zëvendësministri i Jashtëm rus Alexander Grushko tha se ishte një hap “shkatërrues” dhe “i pajustifikuar”.

Grushko shtoi se kjo do të “kënaqte” autoritetet ukrainase, të cilat do të vazhdojnë të sabotojnë marrëveshjen e Minskut “pa ndëshkim”.

Pentagoni më herët tha se trupat amerikane që do të vendosen nuk do të luftojnë në Ukrainë, por do të siguronin mbrojtjen e aleatëve të Uashingtonit.

Vendosja e tyre është përveç 8,500 trupave që Pentagoni vuri në gatishmëri muajin e kaluar për të qenë gati për t’u vendosur në Evropë nëse është e nevojshme./albeu.com