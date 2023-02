Telefonata me motrën dhe shqetësimi për paratë e tradhtoi, si i ndanë milionat protagonistët e Katar-Gate

Të paktën 2.6 milionë euro kanë marrë Antonio Panzeri dhe Francesco Giorgi nga Katari, Maroku dhe Mauritania, pretendon ish-deputeti italian para autoriteteve belge me të cilat po bashkëpunon për çështjen Katar-Gate, thonë gazetat italiane, “Le Soir” dhe “LaRepubblica”.

Ndërkohë thuhet se eurodeputetja greke Eva Kaili ka marrë 250 mijë euro nga Katari për fushatën e saj elektorale në vitin 2019, ndërsa partneri i saj, Francesco Giorgi, kishte rolin qendror në qark dhe “ishte i uritur për para”.

Kujtojmë se Kaili u arrestua mesditën e 9 dhjetorit 2022 në banesën e saj në rrugën Ëirtz në zemër të Brukselit dhe rreth njëzet e katër orë më vonë u dërgua në burgun e Harenit, ku qëndron në paraburgim edhe sot.

Në një nga paraqitjet e saj të fundit para këshillit gjyqësor për zgjatjen ose jo të paraburgimit, gjyqtarët belgë i dhanë avokatëve të saj një dokument 16 faqesh nga Drejtoria e Krimeve të Rënda të Organizuara.

Aty renditen me shkronja të pjerrëta bisedat e saj telefonike me motrën dhe babanë midis 24 dhjetorit dhe 8 janarit.

“Kemi marrë 2.6 milionë me maestro Georgi”.

Në veçanti, artikulli i “Le Soir” vë në dukje se “në pyetjet e fundit, zoti Panzeri pranon se ka marrë, (me krahun e tij të djathtë Francesco Giorgi), të paktën 2.6 milionë euro nga tre shtetet e huaja që janë përmendur.

Një pjesë e këtyre shumave u rishpërnda, sipas të penduarit, te eurodeputetët dhe asistentët e eurodeputetëve në periudhën 2018-2022. Katari, sipas tij, do të ishte “klienti kryesor i organizatës që ai pranon se drejton. Maroku kishte paguar të paktën 180,000 euro cash (përveç dhuratave dhe udhëtimeve) dhe Mauritania 200,000 euro vetëm për dy “bashkëpunëtorët” Pancheri dhe Giorgi.”

Gazeta shton se “ish-deputeti po hedh akuza të rënda ndaj belgut Mark Tarabella, të cilin e kishte akuzuar” që nga marrja në pyetje e parë pas arrestimit, por edhe ndaj eurodeputetëve Andrea Coccolino, Eva Kaili dhe Lara Komi. Në këtë dosje për herë të parë figuron konkretisht emri i eurodeputetit italian nga Forza Italia (e djathta konservatore, nga grupi PPE në Parlamentin Europian), i cili nuk u zgjodh në vitin 2019, por zëvendësoi Silvio Berlusconin në nëntor 2022.

“Antonio Panzeri deklaron se u ka dhënë dhurata ose para dy ndihmësve dhe këshilltarëve politikë të grupit socialdemokrat”, shton “Soir”.

Gazeta shton gjithashtu se sipas Pancherit, pas vitit 2019 dhe largimit të tij nga Parlamenti Europian, Giorgi kishte marrë rolin e “maestros”.

“Detyra e Francesco Giorgi ishte të bënte me menaxhimin e brendshëm dhe të ndihmonte deputetët. Sa për mua, ishte një veprim i jashtëm sepse nuk mund të merrja më pjesë në mbledhje”, mësohet të ketë thënë ish-deputeti italian.

Telefonatat nga burgu dhe dialogët e Kailit me motrën e saj

Përmbajtja e bisedave nxjerr në pah shqetësimin e Kailit për përfundimin e çështjes në të cilën ajo akuzohet, ndërsa zbulohen marrëveshjet e fshehta për marrjen me qira të pasurive të paluajtshme, për të mbuluar nevojat e tyre financiare.

“Eva po mendon të marrë me qira një apartament në Kolonaki për të pasur të ardhura”, thuhet në dokument për një bisedë të zhvilluar mesditën e 26 dhjetorit.

Eva dhe Madalena Kaili ende po flasin për nevojën e mbylljes apo riemërtimit të kompanive të tyre të interesit.

“Do të ndryshojnë emrin e kompanisë Madegroup në Hard, do të ndryshojnë edhe selinë”, thekson policia belge.

Në diskutim është edhe mundësia e mbylljes së kompanisë Real Estate me emrin “Aria” që Kaili dhe Georgie kishin krijuar së fundmi bashkë në qendër të Athinës.

Fushata zgjedhore e financuar nga Katari

Siç pohoi në dëshminë e tij Antonio Panzeri, Eva Kaili kishte pranuar të qëndronte në vitin 2017 ose 2018 për një javë në një nga dhomat luksoze të hotelit “Mamounia”, në Marrakech, së bashku me partnerin e saj, me shpenzimet e udhëtimit të mbulohet nga Abderrahim Atmoun, ndërsa Al Marri vendosi, gjatë një takimi në Doha të zhvilluar në mars ose prill 2019, të mbështesë fushatën elektorale të Eva Kailit për Parlamentin Evropian, duke i dhënë asaj 250 mijë euro, me qëllim që eurodeputetja greke t’i kthejë favorin më vonë nga vendi i saj në Parlamentin Evropian.

Gjithashtu, sipas Antonio Panzerit, gjatë fillimit të Kupës së Botës, eurodeputeti i kërkoi presidentit të FIFA-s, Gianni Infantino, të fliste me presidentin francez, Emmanuel Macron, për të inkurajuar planin evropian pa viza për hyrjen e Katarit./Albeu.com/