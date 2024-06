Tedi Blushi: Hedhja e prodhimeve në kanal, dramë që s’do përsëritet më kurrë, PL do të mbështesë me 500 euro pagesë çdo hektar me pemë (VIDEO)

Përmes një postimi në rrjetet sociale, sekretari i Përgjithshëm i Partisë të Lirisë, Tedi Blushi, ka deklaruar se PL do të mbështesë me 500 Euro pagesë direkte çdo hektar pemishte.

Gjithashtu, ai thekson se hedhja e prodhimeve në kanal dhe sharrimi i drurëve frutorë, do të jenë drama që nuk do të përsëriten më kurrë!

Sipas Blushit, mundin dhe sakrificën e tyre do ta shndërrojmë në mirëqënie të sigurt për ta.

“Partia e Lirisë do të mbështesë me 500 Euro pagesë direkte çdo hektar pemishte dhe në shitje te pikat e grumbullimit do të paguajmë 20 lekë/kg për sasinë e frutave të dorëzuara.

Bujqësia është prioriteti ynë kryesor!

Boll kanë vuajtur këto 11 vite fermerët duarartë të Korçës dhe të gjithë Shqipërisë!

Hedhja e prodhimeve në kanal dhe sharrimi i drurëve frutorë do të jenë drama që nuk do të përsëriten më kurrë!

Mundin dhe sakrificën e tyre do ta shndërrojmë në mirëqënie të sigurt për ta, në rritje dhe zhvillim për ekonominë shqiptare, për t’i dhënë fund shpopullimit!”, shkruan ai.