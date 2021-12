“Te vijmë e të hekim”, ish-drejtori i Policisë promovon dhunën në Facebook

Kryetari i Bashkisë së Lezhës dhe, Pjerin Ndreu ka shpërndarë pak minuta më parë në profilin e tij në Facebook një këngë e cila si duket është e një pjestari të afërm të familjes Ndreu.

Me krenari Kryetari i Bashkisë Lezh shkruan: “Një këngetar i ri në familjen Ndreu! Urime!”

3Vis është reperi i ri të cilën reklamon ndreu dhe kënga e tij promovon djemtë e kqinj, armët dhe jetën luksoze.

“You don’t my shqipe

Nepër rrugët e shtetit

You don’t call my shqipe

Nëse ske buxheti

Mos gjuj ma shqipe

Se vijme e të hekim

You know my shqipe is crazy

You know my shqipe is ready”, janë vargjet e tekstit të këngës në fjalë.

Ajo që bën çudi nuk është teksti apo stili i këngës, por fakti që ish shefi i Komisariatit të Policisë Lezhë aktualisht Kryetar Bashkie, Pjerin Ndreu shpërndan me krenari një këngë të tillë e cila promovon dhunë mes të rinjve.

Por ky tekst nuk e pengon Ndreun të krenohet me arritjen e të afërmit të tij duke mos marrë parasyshë mesazhin e gabuar që përcjell./albeu.com/