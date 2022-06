Të shtënat me armë zjarri nëpër dasma, gjobë nga 200-500 euro

Policia në rajonin e Pollogut në periudhën e ardhshme do të intensifikojë dukshëm aktivitetet kontrolluese për zbulimin dhe sanksionimin e të shtënave me armë zjarri, bërjen e fishekzjarrëve dhe përdorimin e mjeteve piroteknike. Këto ditë po mbahen takime të intensifikuara të autoriteteve kompetente dhe qytetarëve, me të vetmin qëllim për të reduktuar dhe parandaluar prishjen e rendit dhe qetësisë publike.