Të shtëna me armë zjarri në Kamzë

Njoftimi paraprak:

Në Kamëz, në rrugën “Donald Trump”, një përson duke qarkulluar me një motor ka qëlluar me armë zjarri, nuk ka persona të dëmtuar, policia është në ndjekje të personit që ka qëlluar në ajër me armë zjarri. /albeu.com/