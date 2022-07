Të shtëna me armë pas sherrit për pronat në Blesh, arrestohet 37-vjeçari

Policia e Belshit ka vënë në pranga një 37-vjeçar pasi ditën e djeshme, gjatë një konflikti për motive pronësie, dyshohe se ka qëlluar me armë në ajër.

Njoftimi i policisë:

Specialistët për Hetimin e Krimeve në Komisariatin e Policisë Cërrik kapën dhe ndaluan shtetasin D. H., 37 vjeç, banues në fshatin Çepe, Belsh, për veprat penale “Mbajtja pa leje e armëve dhe municionit luftarak”, “Kanosja” dhe “Prishja e qetësisë publike.

Ky shtetas, ditën e djeshme, në fshatin Çepe, Belsh, gjatë një konflikti për motive pronësie me shtetasin K. C., dyshohet se ka qëlluar një herë me armë zjarri pistoletë në ajër dhe më pas është larguar.