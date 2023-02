Të shtëna me armë në universitetin amerikan, tre të vrarë dhe disa të plagosur

Të paktën tre persona janë vrarë pas të shtënave në një universitet amerikan, teksa edhe personi i armatosur ka vdekur nga një plagë e vetëshkaktuar me armë zjarri.

Policia tha se pesë persona u dërguan gjithashtu në spital, disa në një gjendje të rrezikshme për jetën.

Incidenti filloi në orën 20:18 me kohën lokale kur të shtëna u qëlluan në Berkey Hall në kampusin East Lansing.

Studentëve dhe stafit iu tha të sigurohen menjëherë pasi oficerët iu përgjigjën thirrjeve të shumta të 911.

Policia tha se personi i armatosur hapi zjarr edhe në sindikatat e universitetit aty pranë dhe për herë të fundit u pa duke u larguar nga ndërtesa në këmbë.

Një numër i madh ka të ngjarë të jenë mbyllur pasi rreth 50,000 njerëz marrin pjesë në kampus i cili gjithashtu pret klasa në mbrëmje.

Rreth katër orë pas alarmit fillestar, policia tha se personi i armatosur ishte gjetur i vdekur jashtë kampusit me një plagë të dukshme të vetë-shkaktuar me armë zjarri pas kontaktit me forcat e rendit. / albeu.com