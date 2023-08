Të lumtur dhe të buzëqeshur! Këto shenja të horoskopit janë optimistë dhe plot energji pozitive

Shenjat e horoskopit që do të përmendim kanë një qëndrim pozitiv dhe i shohin gjërat shumë më të relaksuara. Ata do të na bëjnë të shohim se gjërat nuk janë aq të këqija sa i shohim apo i përjetojmë ne, situata është e përkohshme dhe jo e përhershme dhe se nuk duhet të humbasim besimin dhe optimizmin tonë dhe e vërteta është se ne kemi nevojë që ata të na tërheqin nga mjerimi dhe errësira.

SHIGJETARI

Ai është plot entuziazëm dhe optimizëm. Për të, vetë jeta është plot me aventura dhe momente argëtuese, me ulje-ngritjet e saj, por kjo nuk do të thotë se nuk është argëtuese. Ai duket në anën pozitive të çdo gjëje, beson në fat të mirë dhe se nëse qëndron pozitiv, gjithçka do t’i vijë në rrugën e tij. Në çdo rast, ai harron shpejt të keqen dhe ecën përpara pa frikë dhe i uritur për diçka tjetër, dhe kjo bën që miqtë e tij ose njerëzit e tij të shohin. Se ka edhe anën tjetër, për të kuptuar që edhe negativi është në lojë, por nuk shkon mirë. Herë fiton, herë humbet… Gota do të jetë gjithmonë gjysmë e mbushur për Shigjetarin.

PESHQIT

Peshqit ëndërrojnë me sy hapur dhe janë plot optimizëm dhe energji pozitive, shohin çdo gjë rozë apo plot ngjyra dhe besojnë me gjithë qenien e tyre se forcat e së mirës do ta mposhtin të keqen. Nëse kjo nuk është një shenjë optimizmi në ditët që jetojmë, atëherë çfarë është? Është ky besim që i mban gjallë e optimistë dhe i ndihmon jo vetëm të mos bien vetë, por t’ua përcjellin edhe atyre që i rrethojnë. Mjafton një shëtitje në natyrë dhe bukuritë e saj, një vështrim në universin e përjetshëm për t’i dhënë një buzëqeshje të madhe. Dikujt mund t’i duken naivë, por nuk janë. Ata e dinë se edhe nëse i lyejnë me të zeza ose zhyten në mjerim, gjërat vetëm do të përkeqësohen.

DASHI

Dashi është ai që beson se për çfarëdo që të përpiqet, do të ketë sukses. Dëshironi vetëbesimin që ka, dëshironi entuziazmin dhe shtysën, që janë elementë të fortë të karakterit të tij, i dëshironi të gjitha bashkë? Sido që të jetë, ai ka optimizëm dhe beson me vendosmëri se nëse lufton për ndonjë gjë, do t’ia dalë. Dhe nëse nuk ia del, do të mërzitet për një moment, por nuk do të dorëzohet dhe as nuk do ta lërë ta pushtojë pesimizmin. Pas pak, ai do të kthehet po aq i uritur dhe optimist dhe do të provojë përsëri. Në fund të fundit, ai është një luftëtar dhe i shtyn ata që e rrethojnë të luftojnë dhe të mos ngrenë kurrë një flamur të bardhë.

PESHORJA

Peshorja është mjaft optimiste dhe e lumtur si person dhe nuk i pëlqen të ketë të zeza dhe mjerim në jetën e tij. Edhe nëse gjërat nuk shkojnë siç i ka imagjinuar, ai gjithmonë beson se do të vijë momenti kur gjithçka do të jetë në rregull dhe do të jetë i lumtur. Kur i sheh miqtë e tij poshtë dhe pa oreks për asgjë, përpiqet t’i ngrejë lart, t’u tregojë se edhe nëse ka ndodhur diçka negative, nuk është normë dhe se ata duhet të ndalojnë së shikuari të kaluarën dhe gjithçka të keqe që ka ndodhur dhe të gjejnë sërish buzëqeshjen dhe optimizmin e tyre.