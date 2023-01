Të kundërtat tërhiqen? Jo për këto shenja që kërkojnë një partner shumë të ngjashëm

Shumë herë mund t’i dëgjoni duke ankuar se sa personi aktual ishte i njëjtë me ish-in e tyre. Megjithatë, nuk është faji i çdo ish-i që zgjedh njerëz që i përshtaten një standardi të caktuar. Nuk është vetëm çështje shije nga një pikë e tutje, është edhe çështja sesi ata i perceptojnë marrëdhëniet dhe çfarë kanë në mendje. Le të shohim pak më poshtë se cilat shenja përshtaten më mirë me partner të shenjës së tyre.

Demi

Kur Demi shkon me dike, shkaon aq shumë sa duhet më pas t’i ndryshoni mendje ose e bindni të provojë diçka ndryshe nga ajo që është mësuar. Është një shenjë me perceptime dhe mënyrë të menduari të caktuara dhe nuk do ta ndryshojë për askënd. Partneri i tij duhet të plotësojë disa kushte dhe mbi të gjitha ta bëjë të ndihet i sigurt. Kur takon njerëz që i duken “të huaj”, ngec dhe mbyllet në vetvete. Ai refuzon të marrë rreziqe dhe të eksperimentojë dhe preferon të shkojë gjithmonë në recetën e vjetër të provuar dhe testuar.

Gaforrja

Gaforrja mund të mos jetë aq mendjengushtë sa Demi, por ju nuk do t’i quani ata më të avancuarit, të çuditshëm apo të guximshëm. Gaforrja kërkon gjëra specifike në marrëdhëniet e tyre. Ajo dëshiron emocion, dashuri, romancë dhe synon gjithmonë martesën dhe krijimin e familjes. Ndaj që në moshë të vogël është gjithmonë në kërkim të partnerëve që plotësojnë këto kërkesa. Ajo rrallë do të provojë ndonjë gjë jashtë kufijve që ka në mendje.

Virgjëresha

E meqë folëm për “kufijtë” që Gaforrja ka në mendje, le t’ju themi se “mbretëresha” e kërkesave dhe kushteve standarde nuk është askush tjetër veçse Virgjëresha. Ajo ka gjëra specifike në mendje dhe nëse nuk i gjen ato te personi tjetër, thjesht nuk mund të funksionojë. Ajo dëshiron gjysmën e saj ashtu siç e dëshiron dhe nuk mund të pranojë që ai të mos i plotësojë të gjitha kërkesat e saj. Ajo mendon se nuk është mjaft e mirë për të dhe kalon në opsionin tjetër. Ajo nuk është neglizhente dhe perfeksionizmi i saj mbizotëron edhe në këtë fushë të jetës së saj.

Akrepi

Akrepi është absolut. Ose kjo ose … asgjë. Ose do jesh si te doje ai ose as nuk te sheh. Ai nuk e ndryshon shijen apo mendimin e tij. Dhe ju nuk e bindni atë ta bëjë këtë. Çfarëdo që t’i thuash, ajo shkon në një vesh dhe del nga tjetri. Akrepi nuk do të ndalet kurrë së kërkuari partnerë që do të kenë elementë specifikë, në mënyrë që të ndihet i sigurt, i qetë dhe që të ketë epërsi në marrëdhënie. /albeu.com