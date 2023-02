Të kërkuar ndërkombëtarisht, arrestohen dy persona në Rinas

Policia e Rinasit ka arrestuar dy shtetas të shpallur në kërkim ndërkombëtar. Bëhet fjalë për K. Ç. (C)., 33 vjeç, banues në Tiranë, i dënuar më parë në Gjermani, për trafikim narkotikësh. Ky shtetas do të ekstradohet drejt Italisë, pasi Gjykata e Pavias, Itali, me vendimin e datës 24.10.2019, i ka caktuar masën e sigurisë “Arrest në burg”, për veprën penale “Trafikim droge”, parashikuar nga Kodi Penal italian. Maksimumi i dënimit është 20 vjet burgim.

Njoftimi i policisë:

Vijojnë kontrollet e shtuara në bashkëpunim me Interpol Tiranën për kapjen e personave në kërkim.

Vihen në pranga dy shtetas të kërkuar.

Arrestohet në Rinas, me qëllim ekstradimi drejt Italisë, një shtetas shqiptar në kërkim ndërkombëtar për trafikim narkotikësh.

Në pranga dhe një shtetas i shpallur në kërkim ndërkombëtar, i dënuar nga Gjykata e Elbasanit me mbi 7 vjet burgim, si bashkëpunëtor i shitjes së një sasie heroine, në vitin 2011, në qytetin e Elbasanit.

Shërbimet e Policisë Kufitare Rinas, në bashkëpunim me Interpol Tiranën kanë intensifikuar punën me qëllim kryerjen e intervistimeve të thelluara dhe verifikimit të detajuar të dokumentaveve të personave të dyshuar që kthehen në Shqipëri nga vende të ndryshme të BE-së.

Si rezultat i intervistimeve të thelluara dhe verifikimeve të kryera, në bashkëpunim me DVP Tiranë e Elbasan, janë evidentuar e ndaluar dy shtetas të shpallur në kërkim ndërkombëtar dhe konkretisht:

-K. Ç. (C)., 33 vjeç, banues në Tiranë, i dënuar më parë në Gjermani, për trafikim narkotikësh.

Ky shtetas do të ekstradohet drejt Italisë, pasi Gjykata e Pavias, Itali, me vendimin e datës 24.10.2019, i ka caktuar masën e sigurisë “Arrest në burg”, për veprën penale “Trafikim droge”, parashikuar nga Kodi Penal italian. Maksimumi i dënimit është 20 vjet burgim.

-Sali Allushi, 59 vjeç, banues në Elbasan, i shpallur në kërkim ndërkombëtar pasi Gjykata e Rrethit Gjyqësor Elbasan, në vitin 2014 e ka dënuar 59-vjeçarin me 7 vjet e 5 muaj burgim, për veprën penale “Prodhimi dhe shitja e narkotikëve”. Me datë 15.10.2011, në dalje të qytetit të Elbasanit, 59-vjeçari është kapur teksa shiste në bashkëpunim me 2 shtetas të tjerë, sasi lënde narkotike heroine./albeu.com