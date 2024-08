Të hënën me datë 19 gusht do të zhillohet një marshim proteste.

Marshimi do të zhvillohet për të kërkuar drejtësi për vdekjen e 42 vjeçarit, Eglantin Popa në Pogradec.

Vdekja e 42 vjeçarit është ende e mbulur me mister, ku dyshohet se ai është vrarë por ngjarja është munduar të mbahet e fshehtë.

Marshimi nën moton ‘’kundër Gangove me pushtet’’ do të nisë në orën 19:30 dhe marshimi do jetë nga sheshi Skënderbej drejt Kryeministrisë.