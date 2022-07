Të gjithë sytë nga qielli, momenti kur mbetjet e raketës kineze bien në Tokë (VIDEO)

Mbetjet e raketës kineze CZ-5B 22 tonëshe u kthyen në Tokë pak më parë, teksa ra në ujërat e Oqeanit Indian.

Administrata Amerikane e Hapësirës konfirmoi se mbeturinat u rihynë në atmosferën e planetit rreth orës 19:45 GMT, fatmirësisht pa “ulur” në një zonë të banueshme.

#China:The debris of the upper stage of the Long March 5B Y3 rocket (#CZ5B) has re-entered the atmosphere in #Sulu sea around 119.0°E, 9.1°N, and most of the components have been burnt out during re-entry. pic.twitter.com/StX0QDmYiA https://t.co/WgrJXtD7dX — Wᵒˡᵛᵉʳᶤᶰᵉ Uᵖᵈᵃᵗᵉˢ𖤐 (@W0lverineupdate) July 30, 2022

Video tronditëse janë postuar në rrjetet sociale nga përdoruesit që ndodhen në pjesë të planetit, nga ku u bë i dukshëm momenti i hyrjes së mbeturinave në atmosferën e Tokës. Topat e zjarrit u panë që rridhnin nëpër qiellin e natës dhe më pas u zhdukën në horizont.

Another footage of The debris of the upper stage of the Long March 5B Y3 rocket (#CZ5B) has re-entered into the Earth atmosphere, and most of the components have been burnt out during re-entry. pic.twitter.com/ABdxbwvLFj — Wᵒˡᵛᵉʳᶤᶰᵉ Uᵖᵈᵃᵗᵉˢ𖤐 (@W0lverineupdate) July 30, 2022

Parashikimet nga studimet e agjencisë hapësinore, të cilat kishin treguar se zona ku pritet potencialisht të bien mbeturinat e veçanta, përfshinte zonën që fillon nga Afrika Perëndimore dhe arrin në Oqeanin Indian, rezultuan të vërteta.

Sipas Forbes, bëhet fjalë për raketën Long March 5B (CZ-5B). Fakti që raketa kineze u ul në Tokë është krejtësisht normale, pasi qëllimi nuk ishte udhëtimi në hapësirë, por nxitja e anijes kozmike që mban për të dalë nga atmosfera.

EASA kishte lëshuar një njoftim paraprak të përditësuar mbi zonat e mundshme ku mund të kenë rënë pjesë të raketës në Evropë. Bullgaria, Franca, Spanja, Malta, Italia dhe Portugalia ishin në listë, por për fat nuk ranë në asnjë nga këto zona të populluara evropiane.

Kujtojmë se organizata jofitimprurëse me qendër në Kaliforni, “The Aerospace Corporation”, nxori harta ku regjistrohej rruga e mundshme e raketës, si dhe pikat e mundshme të rënies.