Të ftohtë dhe mosbesues, këto janë shenjat më cinike të horoskopit

Cinizmi shpesh shoqërohet me keqdashje dhe urrejtje. Njerëzve cinikë duket se u mungojnë emocionet, ngrohtësia apo ndjeshmëria. Ata kanë aftësinë të qeshin me çdo gjë dhe të shkojnë direkt në sulm pa bërë pyetje. Herë pa e kuptuar, herë nga një siklet i pastër.

Megjithatë, në disa raste, cinizmi përdoret për të maskuar më mirë një ndjeshmëri të caktuar që këta individë e perceptojnë si dobësi.

Akrepi

Akrepi është një nga shenjat më cinike të zodiakut. Një nga karakteristikat e tij përcaktuese është mosbesimi i tij natyror ndaj njerëzve. I sunduar nga Plutoni, planeti i sekreteve dhe tabuve, kjo e bën atë shumë të vetëdijshëm për anën e errët të jetës, si dhe mjaft inteligjent për të mbajtur kontrollin në çdo kohë. Kjo shenjë fikse e ujit ka ndjenja shumë të forta, por dëshiron t’i mbajë për vete.

Bricjapi

Bricjapët janë aq praktikë në të gjitha aspektet e jetës sa ndonjëherë ndihen të dëshpëruar për gjithçka. Emocionalisht, Bricjapët janë qenie të ndjeshme apo edhe të dobëta që kanë frikë se mos zhgënjehen dhe braktisen papritur. Më pas ata do të zhvillojnë një nivel të caktuar kreativiteti për të mbrojtur veten nga zhgënjimet e mundshme, si ato që mund të kenë përjetuar në të kaluarën.

Shigjetari

Pamja e ndritshme dhe miqësore e Shigjetarit fsheh një pamje cinike. Nëse ju jeni aq të pafat për ta mërzitur atë, ai nuk do të hezitojë të hakmerret. Shigjetari do t’ju sulmojë në mënyrë delikate dhe do të dëshirojë të debatojë me ju vetëm për t’ju mërzitur, edhe nëse e dinë se e kanë gabim.

Ujori

Ujori është ëndërrimtar, por e ka të vështirë të ëndërrojë për një të nesërme më të mirë. Ai zakonisht lufton për të jetuar dhe shijuar të tashmen. Ai gjithashtu mund të zhgënjehet shpejt kur strukturat dhe sistemet aktuale nuk funksionojnë për mirëqenien e shoqërisë dhe stërmadhin e problemeve që duhen zgjidhur. Këto çështje gjithmonë e bëjnë atë të reagojë pak më cinik sesa mund të përballojnë të tjerët.