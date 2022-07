“Të dielën luan mbreti”, Cristiano Ronaldo jep njoftimin e madh

Cristiano Ronaldo ka disa kohë që është në qendër të vëmendjes pasi nuk dihet ende se si do të jetë e ardhmja e yllit portugez.

Mediat shkruajnë se ai do të largohet, Ten Hag deklaron se do të qëndrojë dhe Cristiano Ronaldo thotë se mediat shkruajnë çfarë të duan vetëm për të shitur lajme të rreme.

Por, Cristiano Ronaldo ka thyer heshtjen me një koment në rrjetet sociale, ku ka deklaruar se “Të dielën mbreti luan”.

Ai do të futet në fushën e lojës të dielën në miqësoren ndaj Rayo Vallecano-s./h.ll/albeu.com

Cristiano Ronaldo announces he’s back with Manchester United team as he’s gonna play friendly game vs Rayo Vallecano: “Sunday, the king plays”, he just commented. 🚨🇵🇹 #MUFC

Here’s his message on Instagram: pic.twitter.com/HrPzk0Rzur

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 29, 2022