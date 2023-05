“Të bindurit” e horoskopit, këta janë burrat që ndjekin vetëm urdhrat e grave të tyre

Nëse nuk marrin miratimin e saj për diçka, ata nuk ecin përpara. Ata ndihen të detyruar të pyesin për gjithçka. Ata nuk marrin asnjë vendim apo iniciativë dhe kryejnë çdo urdhër të gruas së tyre pa u menduar. Nga njëra anë kanë frikë prej saj, por nga ana tjetër, nëse e mendojmë, e duan aq shumë sa thjesht nuk i kursejnë asgjë dhe duan ta mbajnë të kënaqur. Le të shohim se cilët tre burra të zodiakut po i referohemi:

GAFORRJA

Për burrin Gaforre në radhë të parë është familja e tij. Ai është tipi i burrit që do të vendosë gruan e tij në vend të parë dhe do të bëjë çfarëdo që ajo t’i thotë. Nëse nuk e konsulton, nuk e lëviz gishtin e vogël. Dikush mund të thotë se ka frikë prej saj, dikush tjetër mund të thotë se thjesht nuk dëshiron ta mërzisë apo nuk dëshiron të luftojë.

PESHORJA

Peshorja nuk i duron dot tensionet, grindjet dhe mosmarrëveshjet. Pra, çfarë bën ai? Ai preferon t’i thotë “po” çdo gjëje, të mos i pëlqejë gruas së tij, ta mbajë të kënaqur dhe të bëjë një jetë të qetë. Ai është tipi i mashkullit që i thotë po çdo gjëje, nuk e prish shfaqjen dhe dëshiron t’i shohë të lumtur ata që e rrethojnë. Edhe nëse ai vetë është i shtypur, qëndrimi i tij nuk do të ndryshojë. Pra, po, ai gjithmonë bën vetëm atë që i thotë gruaja.

PESHQIT

Peshqit janë modest. Edhe ai – si Peshorja – është i pëlqyeshëm i njerëzve, nuk mund t’i thotë jo askujt dhe sigurisht që nuk mund të qëndrojë shtatlartë. Nëse gruaja e tij është pak më e sigurt se ai, ajo do ta kontrollojë qartë, do ta dominojë dhe do ta komandojë. Dhe ai do t’i zbatojë urdhrat e saj në mënyrë mekanike dhe pa thënë asnjë fjalë. Përderisa nuk e mërzit, nuk e llaston dhe nuk zihen. Po ashtu ai ka gjithmonë frikën se mos ngrihet e largohet dhe e braktis.