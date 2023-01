“Të bashkuar nga muzika”, zbulohet slogani, Eurovision i këtij viti në mbështetje të Ukrainës (FOTO LAJM)

Slogani për Eurovizionin e sivjetmë, që do të mbahet në Liverpool, do të jetë ‘United By Music’.

Krahas sloganit, vepra arti që tregojnë zemrat duke rrahur së bashku në ngjyrat e flamurit të Ukrainës dhe Mbretërisë së Bashkuar u zbuluan gjithashtu nga BBC.

Vitin e kaluar, Ukraina fitoi me Orkestrën Kalush, por u konsiderua e paaftë për të pritur këtë vit për shkak të pushtimit rus.

Meqenëse Britania e Madhe doli e dyta në ngjarjen evropiane me këngëtarin Sam Ryder, ajo mori përgjegjësinë për organizimin e ngjarjes përpara se Liverpool të zbulohej si qyteti pritës. /albeu.com