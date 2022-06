Taulant Balla i bën thirrje opozitës: Akoma nuk zunë mend, mos e bëjnë më atë gabim

Taulant Balla:

E premte do të zgjidhni emrat e kandidatëve për president? “E thashë në Konferencën e kryetarëve kemi ndjekur një proces që do ta quajmë korrekt me kushtetutën, 3 raundet e para 85 vota dhe kemi rënë dakord që në tre raundet e para opozita por tani na takon ne të bëjë propozime për presidentin e ri.

Vendimi i kryesisë së PS do të bëhet publik dhe natyrsshëm duhet trë jetë edhe aprovimi nga grupi parlamentar që do të votojë edhe presidentin.

Do hapen zarfet apo emër surpriz ? Të premten duhet thënë

Grua apo burrë? Është cështje që ha diskutim dhe nuk duhet të përjashtohet asnjë prej gjinive, duhet të kemi president republike që të mishërojë vlera të larta të integritetit publik, i ndryshë2m nga ilir meta.

Dëshira jonë ka qenë që ne ta zgjdhnim presidentin me opozitën , i shpreha keqardhjen Alinbeaj që nuk i bën nder PD që drejtohet nga Alibeaj që të kthehet në format e vjetra të bojkotit, që i ka dhënë shumë leksione cdo partie. Leksionet duhet të bëhenm mësime. Bojkot të seancës parlamentare për cfarë? Mos e bëjnë të njëjtin gabim./albeu.com