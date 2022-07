Jules Kounde është zyrtarisht lojtari më i ri i Barcelonës.

Klubi blaugranas ka bërë të ditur blerjen përfundimtare nga Sevilla, duke shpjeguar se francezi ka nënshkruar një kontratë për pesë sezone.

Kounde u transferua nga Sevilla në Barcelonë për shumën e 60 milionë euro dhe do të ketë një klauzolë prej 1 miliard eurosh./ h.ll/albeu.com

Barcelona is your new home. Welcome, @jkeey4! pic.twitter.com/8yrLZHo9zO

— FC Barcelona (@FCBarcelona) July 29, 2022