Tashmë është zyrtare, Nagelsmann është trajneri i ri i Gjermanisë

Julian Nagelsmann është trajneri i ri i Gjermanisë. 12 ditë pas lamtumirës së Hansi Flick, i shkarkuar pas disfatës së turpshme që skuadra japoneze i shkaktoi ‘Mannschaft’ në Wolfsburg (1-4), Federata Gjermane e Futbollit (DFB) ka zyrtarizuar punësimin e trajnerit vetëm 36 vjeç.

Nagelsmann do të udhëheqë pesë herë kampionët e botës, të paktën deri në kampionatin e Euro 2024, e cila do të mbahet në Gjermani midis 14 qershorit dhe 14 korrikut 2024. Me punësimin e tij, DFB synon të rivitalizojë një ekip gjerman në orë të ulëta.

“Kemi nevojë për një frymë optimizmi dhe besimi përballë Eurokupës që do të zhvillohet në vendin tonë”, thuhej në shënimin përmes të cilit u njoftua shkarkimi i Flick, i zgjedhuri për të zëvendësuar legjendarin Joachim Löw.

Me Flick në krye, gjermanët përsëritën fatkeqësinë e tyre në Katar 2022, duke u eliminuar në rastin e parë. Tani, pasi është zgjidhur ndarja e tij nga Bayern Munich, vjen Nagelsmann, trajneri më i ri në historinë e Bundesligës – në vitin 2015 ai drejtoi Hoffenfeim në moshën 28 ​​vjeç, gjashtë muaj dhe 18 ditë.

Tre vjet më vonë, Nagelsmann nënshkroi për RB Leipzig, të cilin e udhëhoqi në gjysmëfinalet e Champions League 2019-20 dhe një finale të DFK Pokal në 2021, afër titullit të parë në historinë e klubit. Një fazë e suksesshme që i hapi dyert Bayern Munich, ku pasoi Flick.

