Taravari paralajmëron protesta: Do të jemi më agresivë

Kryetari i Komunës së Gostivarit, Arben Taravari sot duke iu përgjigjur pyetjeve të gazetarëve tha se Aleanca për Shqiptarët pas kongresit të saj partiak do të jetë më agresive në kërkesat e saj për zgjedhje të parakohshme.

“Sigurisht që do të dalim në rrugë. Kongresin do ta mbajmë më 27 mars. “Ne kemi një strategji se si do të veprojmë si opozitë, do të jemi më të ashpër, më agresivë dhe do të kërkojmë drejtësi me çdo kusht”, tha Taravari.

Opozita shqiptare, por edhe ajo maqedonase kërkojnë zgjedhje të reja parlamentare, sa më shpejtë të jetë e mundur.