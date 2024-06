Taksa për profesionet e lira/ Gjykata Kushtetuese do të japë sot konkluzionet përfundimtare

Ditën e sotme, mbahet sot seanca e radhës në Gjykatën Kushtetuese, për taksën e profesioneve të lira. Gjykatësja Holta Zaçaj, u la kohë palëve që të sjellin prova të reja, përgjigjet për pyetjet që u administruan në seancë dhe parashtrimet, ndërsa lajmëroi se konkluzionet përfundimtare do të jepen në seancën e sotme.

Brenda pak muajve nga hyrja në fuqi e tij, ligji është paditur katër herë, pasi për deputetët e opozitës, kontabilistët dhe juristët, shkel parimin e barazisë mes tatimpaguesve dhe cenon sigurinë juridike.

Në seancën maratonë të 18 qershorit, trupa gjykuese mori në shqyrtim së bashku tri paditë e depozituara prej Grupit Parlamentar të PD-së, Dhomës së Avokatisë, IKM-së dhe IEKA-s.

Para marrjes së vendimit përfundimtar për lënien në fuqi apo shfuqizimin e ligjit, me shumicë votash, Gjykata Kushtetuese, vendosi të rrëzojë kërkesën për pezullim, me argumentin se çështja do të trajtohet me përparësi.

“Gjykata vendosi me shumicë votash të rrëzojë kërkesën për pezullim, duke marrë në konsideratë që procesi është duke u gjykuar me përparësi”, -pohoi kryetarja e Gjykatës Kushtetuese, Holta Zaçaj. Pra ligji i ri do të vijojë të zbatohet deri sa gjykata të shprehet në tërësi për të.