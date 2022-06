Takimi me Metën, Berisha: Sapo të mbyllë detyrimet në Presidencë, bashkohemi kundër Ramës

Kryetari i PD-së, Sali Berisha pohoi se është takuar disa herë me presidentin Ilir Meta, ndërsa e ftoi atë që të bashkohet në koalicionin opozitar.

Berisha tha se të ftuara në këtë nismë do të jenë të gjitha ato forca që janë kundër këtij regjimi.

“Kemi pasur…disa herë jemi takuar me presidentin Meta. Ai i mbyll këto javë detyrimet dhe mirëpritet shumë kontributi i tij dhe i LSI, në opizitarizmin kundër Edi Ramës. Ne do të bashkohemi me të gjitha forcat politike që besojnë se ku regjim është armiqësor kundër Ramës.”, tha Berisha.