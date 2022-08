Takimi Kurti-Vuçiç, BE: Për çdo përshkallëzim të situatës, përgjegjësinë do e mbajnë të dy

Teksa tensionet mes Kosovës e Serbisë kanë qenë në fokus të vëmendjes në Bashkimin Europian.

BE reagoi edhe njëherë përpara takimit të radhës mes kryeministrit Kurti dhe presidentit Vuçiç më 18 gusht në Bruksel dhe ftoi palët të heqin dorë nga retorika nxitëse.

Përmes zëdhënësit Peter Stano, BE bën me dije se çdo lloj përshkallëzimi i situatës do të jetë përgjegjësi e politikanëve nga të dyja vendet.

“Rritja e retorikës nxitëse kohëve të fundit nga ana e zyrtarëve të Kosovës dhe Serbisë, në veçanti deklaratat rreth luftës dhe konfliktit në Ballkanin Perëndimorë paraqesin shqetësim të madh.

Politikanët e lartë nga të dyja palët do të mbahen përgjegjës për çfarëdo përshkallëzimi që mund të qoj deri tek ndonjë rritje të tensioneve dhe potencialisht në dhunë në rajon”, shkruhet në këtë deklaratë.