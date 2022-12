“Takimi i domosdoshëm me ministrin e jashtëm”, Borell dënon mbështetjen e Iranit ndaj Rusisë

Shefi i politikës së jashtme 7 të BE-së, Josep Borrell dënoi të martën mbështetjen e Iranit për Rusinë në luftën e saj në Ukrainë dhe shtypjen e vazhdueshme të opozitës në vend, por tha se BE do të vazhdojë të punojë me Iranin për rivendosjen e marrëveshjes bërthamore të Iranit të vitit 2015.

“Takim i domosdoshëm me ministrin e jashtëm iranian Hossein Amirabdollahian në Jordani në mes të përkeqësimit të marrëdhënieve Iran-BE”, shkroi Borrell në Twitter përpara një konference rajonale që do të organizohet nga Jordania.

“E theksuar nevojën për të ndaluar menjëherë mbështetjen ushtarake për Rusinë dhe represionin e brendshëm në Iran. Dakord ne duhet të mbajmë komunikimin e hapur dhe të rivendosim JCPOA në bazë të negociatave të Vjenës./albeu.com