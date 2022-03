Takimet sekrete me Alibeajn dhe rëndësia e vendimit të Gjykatës së Tiranës për Sali Berishën

Pas dorëheqjes së Lulzim Bashës nga drejtimi i PD-së, në selinë blu janë bërë takime informale me kryetarin e ri të komanduar Enkelej Alibeaj.

Sipas ABC, Komisioni i Rithemelimit ka vijuar të kontaktojë me deputetët e Grupit Parlamentar të PD-së, të cilëve u është kërkuar që t’i bashkohen lëvizjes së Berishës.

Megjithatë, sqarohet se negociatorë të komanduar nuk ka, as nga ana e PD-së zyrtare dhe as nga Komisioni i Rithemelimit. Ndërkohë, kujtojmë se këto 48 orë do të merret në shqyrtim nga gjykata dokumenti i dorëzuar nga Komisioni i Rithemelimit për Kuvendin Kombëtar të mbajtur më 11 dhjetor në “Air Albania”.

Vendimi që do të marrë Gjykata e Tiranës mund të ndryshojë shumëçka brenda PD, sidomos nëse njihet dokumenti i miratuar nga ky Kuvend.