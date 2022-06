“Takim me Johnny Depp”, Ben Blushi rrëfen bisedën me vajzën nga shkolla e Medresesë

Ben Blushi ka rrëfyer një bisedë me një vajzë që studionte në shkollën e Medresesë.

Në shkrimin e tij, shohim se bëhet fjalë për “një bisedë me Johnny Depp”.

Shkrimi i Blushit:

Po kaloja në qendër të Tiranës. Dy nxënëse mu afruan me disa letra. Me ngjyra.

Shprehje që mund të të lehtësojnë jetën, thanë nxënëset

Duhet të zgjedh njërën prej tyre?

Po zoti Blushi duhet të zgjedhësh, tha profesori i vajzave

Po zgjedh këtë blunë, thashë unë

Don’t stress, do your best, forget the rest

Ne jemi Medreseja e Tiranës, thanë vajzat

Çfarë po bëni këtu, i pyeta

Është Panairi Shkencor, nxënësit paraqesin punimet e tyre

Gjithshka nga ushqimet, përzjerjet kurative, vizatimet, punimet artistike maskat dhe çdo gjë bëhet nga vetë nxënësit

Shiko Katedralen e Korçës me bukë peshku, duam të demonstrojmë harmoninë fetare, tha profesori

E kanë bërë shumë të bukur, se në të vërtetë ajo Katedrale është shumë e shëmtuar, thashë unë

Nxënësit kanë shije, tha profesori

Më trego një nxënës me maskë ta fotografoj, thashë unë

Ja Mbretëresha Elisabetë, tha profesori

Ja dhe këngëtarja Adele,tha profesori

I ngjan Adelës, por është shumë më elegante se ajo, thashë unë

Unë jam Jonny Depp, tha një vajzë

Melisa është nxënëse shumë e mirë, tha profesori

Jo të gjithë nxënëset e Medresesë mbulohen, është thjesht një paragjykim, tha profesori

Po e ndjek gjyqin që Johnny ka me ish gruan?

Po edhe Ambër është e mirë, tha Melisa.

Po ti beson se Johnny ka abuzuar me Ambër?

Jo, tha Melisa, nuk ka abuzuar Johnny.

Atëherë do e fitoni gjyqin, thashë unë.

Do e fitojmë patjetër, tha Melisa.