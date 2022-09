TABELA/ “Tërmet” në kursin e këmbimit, euro “prek fundin”

Teksa që prej muajit shkurt të këtij viti po vijon lufta në Ukrainë, duket se monedha e përbashkët europiane, euro, ka vijuar të bjerë papushim.

Ndërsa ditën e sotme, euro ka prekur një minimum të ri historik. Sipas kursit zyrtar të këmbimit të Bankës së Shqipërisë, monedha europiane u këmbye sot me 116.57, në rënie me 0.77 lekë krahasuar me të mërkurën.

Vlera e shënuar sot është më e ulët se niveli prej 116.6 lekësh, që ishte shënuar në fund të korrikut.

Agjentët e këmbimit valutor vlerësojnë se bëhet fjalë për një rënie të papritur. Hera e fundit që tregu valutor pati një moment të tillë ishte muaji mars, kur euro në fakt u vlerësua me afërsisht 5% në pak ditë. Leku nga ana tjetër, është forcuar ndjeshëm sot kundrejt të gjitha valutave të tjera kryesore. Kurse, dollari amerikan zbriti sërish të enjten në nivelin e 116.53 lekëve.