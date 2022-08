TABELA/ Jeni me pushime dhe i trembeni shiut? Çfarë pritet të sjellë e mërkura dhe ditët në vijim

Ata që kanë zgjedhur të pushojnë këtë gjysmë të dytë të muajit gusht, duhet të qetësohen, pasi pritet që ditët me diell të shoqërojnë pushimet e tyre.

Ndërkohë që ditën e martë u rikthyen reshjet e shiut, e mërkura do të sjellë një përmirësim të dukshëm sa i përket kushteve atmosferike, por edhe rritje të temperaturave.

Ditën e mërkurë në vend do të ketë ndikim të masave ajrore të qendrueshme të cilat do të sjellin përgjithësisht mot të kthjellët. Në relievet malore parashikohen vranësira të pakta e mesatare në mesditë e më tej mot i kthjellët në të gjithë vendin.

Era do të fryjë me drejtim veriperëndim – verilindje me shpejtësi mesatare e përkohësisht në orët e mesditës përgjatë brigjeve të Jonit e vrullshme. Valëzimi në dete të forcës 3 ballë.

Temperaturat parashikohen:

në zona malore 15 deri 30°C

në zona e ulëta 18 deri 35°C

në zona bregdetare 21 deri 33°C/albeu.com/