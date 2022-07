TABELA/ Dollari vijon të forcohet, çfarë po ndodh me euron? Me sa shiten dhe blihen monedhat e huaja sot

Dollari ka shënuar një rritje të lehtë këtë të mërkurë krahasuar me një ditë më parë. Valuta amerikane blihet me 114 lekë ndërsa shitet me 115.3 lekë.

Euro mbetet thuajse në të njëjtat shifra ku sot blihet me 116.3 lekë ndërsa shitet me 117 lekë.

Një rritje nga dje ka pësuar edhe paundi britanik që blihet me 136.8 ndërsa shitet me 138.4 lekë.

Franga zvicerane sot blihet me 118.1 lekë ndërsa shitet me 119.4 lekë.