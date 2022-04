Sytë nga qielli këtë fundjavë, ç’do të ndodhë me hënën këto tre ditë (FOTO LAJM)

Hëna e plotë do të ndodhë pasditen e sotme, më 16 prill 2022 duke dalë përballë Diellit në gjatësinë gjeografike me bazë Tokën në orën 14:55 pasdite (EDT) zona kohore e Amerikës së Veriut. Në Shqipëri, hëna e plotë do shfaqet në orën 20.55 të mbrëmjes.

Të dielën në mëngjes do të jetë nga Zona Standarde e Kohës së Indisë në drejtim të lindjes në pjesën tjetër të Azisë, Australisë dhe Oqeanit Paqësor deri në Linjën Ndërkombëtare të Datave. Hëna do të shfaqet e plotë për rreth tre ditë, nga e premtja herët në mëngjes deri në mëngjesin e hershëm të së hënës. E gjithë fundjava do të jetë me hënë të plotë.

Kjo është gjithashtu hëna e Pashkës. Pashka fillon në perëndim të diellit të premten, më 15 prill dhe përfundon në mbrëmjen e së shtunës, 23 prill 2022. Në kalendarin kishtar të krishterë, kjo është Hëna e Pashkëve, nga e cila llogaritet data e Pashkëve.

Krishterimi perëndimor do të festojë Pashkët të dielën, më 17 prill 2022, të dielën pas hënës së parë të plotë të pranverës. Krishterimi Lindor do të festojë Pashkët Ortodokse Lindore një javë më vonë të dielën, më 24 prill.

Në kalendarin islamik, muajt fillojnë me shikimin e parë të gjysmëhënës në rritje menjëherë pas hënës së re. Kjo hënë e plotë është afër mesit të muajit të shenjtë të Ramazanit. Ramazani nderohet si muaji në të cilin është shpallur Kurani. Respektimi i këtij muaji vjetor, të veprave bamirëse, lutjes dhe agjërimit nga agimi deri në perëndim të diellit është një nga pesë shtyllat e Islamit.

Ekziston një shans i vogël që kometa C/2021 O3 (PANSTARRS) të jetë e dukshme në qiellin e mbrëmjes në fillim të majit. Duke rënë drejt Diellit nga pikat më të ftohta të sistemit diellor, kjo kometë pritet të bëjë kalimin e saj të parë dhe të fundit pranë Diellit – duke kaluar brenda orbitës së Mërkurit – më 21 prill 2022, pas së cilës do të shpejtojë në rrugën e saj jashtë sistemit diellor përgjithmonë, duke kaluar më afër Tokës më 8 maj.