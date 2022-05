Sytë e botës nga Tirana: Shifër rekord, zbulohet në sa TV do ndiqet finalja Conferencë League

Finalja e Conference League, e para e këtij lloji nga UEFA, do të transmetohet në 155 vende të botës.

Një risi që e konfirmoi drejtori i komunikimit në FSHF, Andi Verçani, në një lidhje skype për Sport News të moderuar nga Enxhi Biba.

Në vendin tonë ky është ekskluzivitet i Supersport, që do të përcjellë live nga 21:00 ndeshjen Roma-Feyenoord. Për herë të parë një event nga kryeqyteti shqiptar do të ndiqet nga kaq shumë vende dhe emrin i Tiranës sonte do të jetë më i lakuari në botë./albeu.com