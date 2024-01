Sylejman Kllokoqi rrëfen masakrën e Reçakut: Më ka rrahur policia serbe

Gjatë një interviste televizive, operatori i luftës në “Associated Press” Sylejman Kllokoqi, i cili me kamerën e tij, ka qenë në shtatë fronte lufte në të gjithë botën.

Sylejman Kllokoqi, kameramani i luftës rrëfeu masakrën e Reçakut.

“Çdo ditë kemi prit që kur do të ndalen luftimet që ne të hymë në fshat…Kam shkuar te shtëpia e parë, dhe e pash një trup pa kokë… fillova të ngjitem në anën e majtë dhe gjatë rrugës kom taku shumë trupa të pajetë, kam shkuar kodrës, përfundi kodrës ka qenë ky vendi ku ka pasur shumë trupa të pajetë.

Aty gjirova 5-6 minuta dhe vrapova për në Prishtinë që më dërgua xhirimin… pas dy ore ashtu pastaj ka ardhur Ë illiam Ë alker i cili pastaj i sheh trupat e pajetë dhe aty pastaj e jep deklaratën e tij të fuqishme.

Në Kosovë ka pas shumë masakra, por masakrat nëse nuk janë të xhiruara vështirë se mundesh me ia shpjegua botës me fjalë, fotografia e ka peshën e vet. Sikur të mos ishin kamerat prezent, nuk do të kishte efekt”, tha Kllokoqi.